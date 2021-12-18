Британские власти изучают возможность новых антиковидных мер после Рождества

Правительство Великобритании разрабатывает план действий на случай резкого роста показателей госпитализации инфицированных коронавирусом на фоне активного распространения омикрон-штамма. Как сообщила в субботу газета The Times, после Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря, в стране могут ужесточить коронавирусные ограничения сроком на две недели, чтобы снизить нагрузку на национальную систему здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источников издания, власти рассматривают возможность введения ограничений, которые бы снизили количество контактов между людьми. В частности, обсуждается вариант с запретом на нерабочие встречи в закрытых помещениях для людей, не проживающих друг с другом под одной крышей. Кроме того, в рамках новых антиковидных мер правительство может разрешить обслуживание посетителей пабов и ресторанов только на свежем воздухе и ограничить число гостей свадебных церемоний и похорон до 30 человек. При этом учебные заведения и магазины, как указывает The Times, будут по-прежнему работать.

Члены научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Великобритании полагают, что подобные меры помогут в два раза сократить число случаев госпитализации инфицированных. В настоящее время в стране доставляют в больницы около 900 пациентов в сутки, но при нынешних темпах распространения коронавируса этот показатель может достигнуть 10 тыс. человек в январе.