Вашингтон требует от талибов выполнения обязательств в обмен на гуманитарную помощь

Власти США готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от захватившего контроль в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) выполнения обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы оказываем поддержку Афганистану. США являются крупнейшим жертвователем для Афганистана. За последние несколько месяцев мы выделили более полумиллиарда долларов на гуманитарные нужды в Афганистане по линии ООН и неправительственных организаций", - отметил он, отвечая на вопрос об угрозе тяжелого гуманитарного кризиса в стране. Салливан напомнил, что Вашингтон не препятствует структурам ООН и неправительственным организациям в оказании гуманитарной помощи афганцам.

"Мы также говорим с "Талибаном", мы им заявляем, что, если они хотят получать прямую помощь от какой-либо страны, в том числе от США, им нужно выполнять свои основные обязательства, международные гуманитарные обязательства, обязательства, касающиеся прав человека, и свои обязательства в вопросах борьбы с терроризмом", - пояснил помощник американского лидера. "В настоящее время, учитывая, что мы видели, США и международному сообществу следует предоставлять помощь [афганцам] не через правительство талибов, а через международные институты и неправительственные организации", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США разморозить афганские активы, Салливан ответил: "Афганские средства, которые заморожены в США, являются предметом разбирательства, оно должно быть завершено". Как заверил помощник американского лидера, ключевым вопросом является "доставка помощи людям по всей стране с наступлением зимы". "Мы сделаем все возможное с финансовой, логистической и операционной точек зрения для оказания помощи", - сказал он.

"Это вопрос стратегического значения, поскольку, конечно, полный и всесторонний крах Афганистана повлек бы за собой самые разные негативные последствия", - подчеркнул Салливан. Он отметил, что у соседних с Афганистаном стран также "есть обязательства" оказывать гуманитарную помощь.