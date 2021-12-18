Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 89 странах

Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах. Как передает Day.Az, об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организация ссылается на "последовательные свидетельства" того, что у омикром-штамма "имеется существенное преимущество в росте" в сравнении с дельта-штаммом и что он "распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант в странах, где задокументирована передача в общинах". Согласно этим данным, за 1,5 - три дня происходит удвоение числа заразившихся.

При этом "омикрон" распространяется в странах "с высокими уровнями иммунитета среди населения". В ВОЗ считают, что, скорее всего, "омикрон" превзойдет дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то данные на этот счет пока являются "ограниченными", отмечается в бюллетене. Требуется больше информации для того, чтобы прояснить этот вопрос, а также вопрос о том, какое воздействие вакцины и иммунитет оказывают на тяжесть болезни.