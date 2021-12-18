Во Франции стартовали работы по реставрации Нотр-Дам

Во Франции начался первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери: на западе страны начали распиливать восемь дубов, чья древесина будет использована для восстановления храма, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что к апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана одна тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.

"Распилка восьми дубов исключительных размеров, которая начинается сегодня в Майенне (на западе страны - ред.), знаменует собой первый этап в восстановлении шпиля и как следствие - возрождении собора. Эти восемь дубов будут использованы для восстановления табурета шпиля и сформируют балки, на которые он будет опираться", - сказал генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс реставрации.

Он отметил, что следующей весной эти дубы будут направлены плотникам, которые проведут сборку, а в 2023 году - монтаж в соборе.