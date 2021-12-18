В Кабуле прогремел взрыв, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила афганская радиостанция Salam Watandar со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, инцидент произошел на перекрестке Барки в густонаселенном втором районе безопасности Кабула в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к автомобилю.

Между тем назначенные захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" представители МВД Афганистана утверждают, что взрыв прогремел вследствие взрыва баллона с газом, который местные жители перевозили в легковом автомобиле.

В последние недели в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.