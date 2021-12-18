В Армении сообщили о бомбе в ереванском аэропорту

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении получило сообщение о наличии взрывного устройства в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом в субботу сообщает пресс-служба МЧС страны,передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Информация о взрывном устройстве получена от руководства аэропорта Звартноц. На место происшествия отправились пожарные, кинологи, саперы, психологи и специальные спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Поиски устройства продолжаются.