В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на индустриальной птицеферме в районе города Стара-Загора в Болгарии. Об этом сообщило в субботу агентство по безопасности продуктов питания страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, выявлено на утиной ферме, где находится более 7 тыс. птиц, которые будут уничтожены гуманным способом.

В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные мероприятия, усилен ветеринарный контроль. Ведется расследование причин заражения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.