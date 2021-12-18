Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" исключает возможность сотрудничества с США в военной сфере. Об этом заявил в субботу Абдул Салам Ханафи, который был назначен талибами на должность заместителя председателя временного кабинета министров страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американцы видят серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ, но все равно продолжают блокировать государственные резервы Афганистана. <...> Мы никогда не допустим сотрудничества с американцами в военной сфере, а оказываемая нам помощь с их стороны будет носить только гуманитарный характер", - указал представитель радикалов на встрече с заместителем посла Ирана в Кабуле Саидом Хасаном Мортазави, сообщило Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое почти двадцатилетнее присутствие там. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.