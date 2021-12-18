https://news.day.az/world/1417349.html В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
На трассе Карс-Эрзурум в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, из-за плохих погодных условий и ограниченной видимости на дороге водитель не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся в кювет.
По предварительным данным, скончались 3 человека, еще 10 человек получили ранения, в том числе три в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшие больницы.
К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств, в том числе спасатели.
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