В ЮАР продолжает сокращаться число заболевших COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом составило в ЮАР за последние 24 часа 16 080 человек, по сравнению с 20 713 накануне. Об этом сообщил в субботу Национальный институт инфекционных заболеваний на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Впервые с 25 ноября, когда в стране началась четвертая волна пандемии, вызванная распространением омикрон-штамма коронавируса, на первую позицию по количеству новых заболевших вышла провинция Квазулу-Наталь. За минувшие сутки там были выявлены 4 202 инфицированных, по сравнению с 5 134 накануне. В свою очередь столичная провинция Гаутенг зарегистрировала за минувшие 24 часа 3 430 заразившихся, по сравнению с 5 850 накануне. Тем самым подтверждаются выводы медицинских властей о том, что в провинции Гаутенг, которая изначально стала эпицентром распространения омикрон-штамма в ЮАР, пройден пик заболеваемости и четвертая волна пандемии идет в ней на спад.

За прошедшие 24 часа было сделано 55 742 ПЦР-теста, доля положительных результатов составляет 28,8%, по сравнению с 30,4% накануне.

С диагнозом COVID-19 в больницы были помещены 215 человек, по сравнению с 439 сутки назад. Количество госпитализированных с коронавирусом составляет 7 915 (7 932 накануне). За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 48 пациентов, по сравнению с 35 в предыдущий день. Общее число больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, составляет 209 975.