https://news.day.az/world/1417375.html Число погибших в ДТП с участием автобуса в Турции выросло
Число погибших в ДТП с участием автобуса в Турции выросло
Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе Карс-Эрзурум в Турции достигло четырех человек.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, причинами аварии указываются снежная погода и ограниченная видимость на дороге, передает Day.Az. Автобус выполнял регулярный рейс из Игдыра в Анкару.
Личность двоих из погибших пока не установлена. Пострадавшие в результате ДТП 18 человек были доставлены в ближайшие больницы.
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