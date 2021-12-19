Число погибших в ДТП с участием автобуса в Турции выросло

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе Карс-Эрзурум в Турции достигло четырех человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, причинами аварии указываются снежная погода и ограниченная видимость на дороге, передает Day.Az. Автобус выполнял регулярный рейс из Игдыра в Анкару.

Личность двоих из погибших пока не установлена. Пострадавшие в результате ДТП 18 человек были доставлены в ближайшие больницы.