Стало известно о планах разведки Британии вывезти Николая II из России

Разведка Британии разрабатывала сразу несколько планов эвакуации императора Николая II, однако британским властям не хватило решимости осуществить операцию. Об этом стало известно телеканалу BBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает телеканал со ссылкой на рассекреченные документы спецслужб и записи из королевских архивов, обсуждение возможной эвакуации Николая II началось почти сразу после его отречения от престола 2 марта 1917 года. Так, в середине марта британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с матерью Николая II Марией Федоровной, и они пришли к выводу, что императору стоит как можно скорее покинуть Россию.

Такое внимание Британии к императорской семье телеканал объясняет тем, что британский монарх Георг V и Николай II состояли в родстве. Кроме того, две страны были союзниками в Первой мировой войне.

Как отмечает телеканал, разведка разработала сразу несколько планов эвакуации. Первый разработал офицер королевского военно-морского флота Оливер Локер-Лэмпсон. Согласно плану, слуга должен был сбрить бороду императору, поменяться с ним одеждой, а себе прикрепить накладную бороду. Однако этот план не предусматривал эвакуации семьи императора, без которой он не хотел покидать Россию.

Вместе с планом по эвакуации Романовых британская разведка работала над подрывом или свержением власти большевиков. Третий план был предложен главой Секретной службы Мэнсфилдом Каммингом после того, как царскую семью отправили в Тобольск.

В результате событий февраля 1917 года в России лишился трона последний представитель династии Романовых император Николай II. Спустя несколько месяцев в том же 1917 году власть в стране захватили большевики.