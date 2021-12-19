Россия предупредила НАТО о риске создания контругроз

Если от предложений России по безопасности откажутся, то Москва перейдет в режим создания контругроз. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться, либо "заболтать"", - заявил Грушко.

Как пояснили в ведомстве, Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе.

Грушко подчеркнул, что Москва четко определила пути достижения этих целей. "Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы ее сформулировали", - сказал он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток.