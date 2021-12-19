Байден предупредит невакцинированных американцев об опасностях

Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране штаммом "омикрон" COVID-19. Об этом сообщает NBC News,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Байден выступит с речью во вторник о распространении штамма "омикрон". Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам", - заявил источник издания в Белом доме.

Кроме этого Байден планирует дополнить уже обнародованный "зимний план" вместе с "резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку".

Собеседник издания также подчеркнул, что администрация Байдена также готова к растущему количеству случаев заражения, а сам президент объяснит, как его команда будет "отвечать на этот вызов".