В Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами

Шведская компания разработала вживляемые под кожу микрочипы с сертификатами о вакцинации. Об этом сообщает газета Известия, передает Day.Az.

Технология безопасна для людей, уверяет разработчик. При необходимости импланты можно извлечь. Помимо сертификатов о вакцинации, на них можно хранить договоры, проездные, абонемент в спортзал и другие необходимые документы.

По данным издания, такие чипы установили себе уже 6 тысяч жителей Швеции.

Имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), который содержит данные, которые можно прочесть с помощью любого считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон, уточняет Ruptly.