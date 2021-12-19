https://news.day.az/world/1417399.html В Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами - ВИДЕО
В Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами - ВИДЕО
Шведская компания разработала вживляемые под кожу микрочипы с сертификатами о вакцинации. Об этом сообщает газета Известия, передает Day.Az.
Технология безопасна для людей, уверяет разработчик. При необходимости импланты можно извлечь. Помимо сертификатов о вакцинации, на них можно хранить договоры, проездные, абонемент в спортзал и другие необходимые документы.
По данным издания, такие чипы установили себе уже 6 тысяч жителей Швеции.
Имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), который содержит данные, которые можно прочесть с помощью любого считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон, уточняет Ruptly.
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