Взрыв на угольной шахте в Турции, десятки пострадавших

45 рабочих пострадали в результате частичного обвала после взрыва на шахте в области Кынык в Измире.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на hurriyet.com.tr.

Министр отметил, что на место происшествия были направлены 14 машин скорой помощи, 2 поисково-спасательные бригады и, в общей сложности, 48 медицинских работников.

Обвал произошел в угольной шахте в районе Кынык в Измире. После появления сообщения о происшествии, туда были отправлены поисково-спасательные бригады, пожарные, медицинские службы, полиция и жандармерия.