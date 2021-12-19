В Китае обрушился участок скоростного моста, есть погибшие

Как минимум 3 человека погибли и 4 пострадали в Китае при обрушении моста на скоростной трассе.

Об этом сообщают местные издания, передает Day.Az со ссылкой на "Хабар 24".

Инцидент произошёл во второй половине дня в городе Эчжоу провинции Хубэй в центральной части КНР. В результате перевернулись или оказались зажатыми несколько автомобилей. Пострадавших доставили в больницы.