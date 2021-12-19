https://news.day.az/world/1417402.html В Китае обрушился участок скоростного моста, есть погибшие - ВИДЕО
В Китае обрушился участок скоростного моста, есть погибшие - ВИДЕО
Как минимум 3 человека погибли и 4 пострадали в Китае при обрушении моста на скоростной трассе.
Об этом сообщают местные издания, передает Day.Az со ссылкой на "Хабар 24".
Инцидент произошёл во второй половине дня в городе Эчжоу провинции Хубэй в центральной части КНР. В результате перевернулись или оказались зажатыми несколько автомобилей. Пострадавших доставили в больницы.
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