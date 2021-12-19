Поставки российского газа в Германию резко сократились

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" существенного сократились на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters, ссылаясь на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

В публикации отмечается, что причины снижения поставок неизвестны.

Агентство подчеркивает, что прокачка газа через газопровод "Ямал - Европа" упала приблизительно до 1,2 млн кВт/ч по сравнению со средним значением в 10 млн кВт/ч накануне, 17 декабря, и около 12 млн кВт/ч в четверг, 16 декабря.

Поставки российского газа в Европу тесно связаны с уровнем газа в хранилищах "Газпрома" в России, отмечается в публикации. На этой неделе компания начала откачку газа из своих подземных хранилищ в центральной части России, а пик потребления топлива ожидается приблизительно через месяц.