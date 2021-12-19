Антиковидные протесты в Лондоне, пострадали несколько полицейских

Несколько сотрудников лондонской полиции получили травмы в результате стычек с демонстрантами во время протестных акций против коронавирусных ограничений. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что на демонстрации в Лондоне вышло несколько тысяч человек, которые обратились к властям Великобритании с призывом не ужесточать антиковидные меры, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса. В ходе манифестаций между стражами порядка и протестующими произошли стычки, однако информация о задержаниях на данный момент не поступала. Как подчеркнул телеканал, во время протестов был причинен материальный ущерб одному из магазинов на улице Regent Street в центре британской столицы: участники акций вступили в перепалку с находившимися внутри помещения людьми, после чего закидали магазин яйцами.