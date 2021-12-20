Раскрыта причина богатства США

Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин в беседе с агентством "Прайм" раскрыл причину богатства США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт объяснил, Соединенным Штатам удается так долга оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг.

Глава управления заявил, что долг страны составляет астрономические 28 триллионов долларов. При этом активно берут в долг и граждане страны, однако их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.

В то же время ситуация остается в равновесии из-за способности правительства страны обслуживать свои долги. Так, для финансирования бюджета США выпускают облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад в том числе вносят и низкие процентные ставки в стране, а также возможность неограниченно печатать доллары, заключил Шеин.