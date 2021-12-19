ВОЗ объяснила задержку с признанием «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения продолжает оценивать техническое досье на российскую вакцину "Спутник V", заявила официальный представитель международной организации Маргарет Харрис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Она назвала причину задержки с одобрением российского препарата. По словам Харрис, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине.
"Но оценка, процесс, продолжается", - уточнила она. Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, специалист назвала ложью.
Она привела в пример утвержденные организацией вакцины из Китая и Индии. Для некоторых препаратов "традиционного Запада" процесс одобрения занимает длительное время из-за необходимости полной оценки всех данных, объяснила эксперт.
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