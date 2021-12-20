Нефти предсказали падение в цене

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов в интервью агентству "Прайм" рассказал, какой станет цена нефти в 2022 году. По его словам, прогнозы на следующий год подразумевают постепенное падение в стоимости из-за избытка поставок, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист предсказал, что к концу 2022 года цены на нефть снизятся. Однако среднегодовой уровень ее стоимости будет держаться около уровня в 71 доллар за баррель, зафиксированного в 2021 году. Такой прогноз дает надежду, что в ближайшие дни нефть не подорожает.

Однако Галактионов призвал не торопиться с прогнозами на снижение цен на нефть: данные Минэнерго США, опубликованные 15 декабря, подемонстрировали сохранение сильного спроса.

"Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают сокращаться, в то время как недельные поставки топлива с американских НПЗ достигли рекордных 23 миллионов баррелей в сутки", - подчеркнул эксперт.

Перечисленные факторы компенсируют друг друга, поэтому на следующей неделе баррель Brent может стоить в районе 72,5-76 долларов. Кроме того, на ситуацию влияет распространение омикрон-штамма коронавируса и реакция на него в мире.

"Ухудшение ситуации может негативно повлиять на котировки нефти и подстегнуть снижение в район 70-72 долларов за баррель Brent", - заключил он.