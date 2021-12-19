В Британии выставят на торги первое SMS-сообщение

Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает LAD Bible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества").

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британцем Нилом Папуортом из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Оно пришло с компьютера на мобильный телефон его директора Ричарда Джарвиса.

"Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность", - отметил Ханнес Аметсрайтер, генеральный директор Vodafone.

Вырученные от продажи деньги будут направлены в Агентство ООН по делам беженцев (The UN Refugee Agency) в качестве благотворительности.