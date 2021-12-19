Германия назвала Великобританию зоной мутаций коронавируса

Германия с 20 декабря включит Великобританию в реестр зон распространения мутаций коронавируса. Такое решение приведет к въездным ограничениям в отношении королевства, сообщает Институт Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всех прибывающих из Великобритании в Германию обяжут проходить 14-дневный карантин. Данное требование касается как вакцинированных от инфекции, так и переболевших коронавирусом. Уменьшить срок изоляции не выйдет.

Институт Коха ранее составил список стран, где зафиксировано распространение мутаций. В него вошли Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, ЮАР и Зимбабве. Список актуален до 3 января, потом его могут скорректировать.