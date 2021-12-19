В Багдаде обстрелян район, где расположено посольство США

Район в Багдаде "Зеленая зона", где находится посольство США и других стран, был подвергнут ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление сил безопасности Ирака, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По их сообщению, первая ракета была сбита еще в воздухе, вторая упала, повредив два автомобиля.

"Зеленая зона" уже не в первый раз подвергается обстрелам из самодельных пусковых установок. Подобным способом атакуют также иностранные военные базы на иракской территории. Такие действия, обычно, не приводят к жертвам среди мирного населения или ущербу.