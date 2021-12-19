https://news.day.az/world/1417439.html В Багдаде обстрелян район, где расположено посольство США
В Багдаде обстрелян район, где расположено посольство США
Район в Багдаде "Зеленая зона", где находится посольство США и других стран, был подвергнут ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление сил безопасности Ирака, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По их сообщению, первая ракета была сбита еще в воздухе, вторая упала, повредив два автомобиля.
"Зеленая зона" уже не в первый раз подвергается обстрелам из самодельных пусковых установок. Подобным способом атакуют также иностранные военные базы на иракской территории. Такие действия, обычно, не приводят к жертвам среди мирного населения или ущербу.
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