Смертельный пожар в японской клинике

Жертвами поджога в клиники психологической помощи и терапии в японского городе Осака стали по меньшей мере 24 человека. Мужчина, которого полиция подозревает в совершении преступления, находится в больнице без сознания в тяжелом состоянии. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой человек, который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я сюда приехал, когда огонь удалось потушить и дым рассеялся. Сначала я подумал, что пожар был небольшим, но потом заметил много карет скорой помощи и пожарные машины. Светофоры вокруг не работали. Тогда я очень удивился", - рассказывает очевидец.

На месте происшествия работали 70 пожарных расчетов и бригад скорой помощи. Огонь был потушен через 30 минут. Помещение клиники, располагавшейся на четвертом уровне восьмиэтажного здания, выгорело полностью. Офисное здание находится в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки.