https://news.day.az/world/1417466.html Тяжелое ДТП с пассажирским автобусом в Турции, погибли двое азербайджанцев
Тяжелое ДТП с пассажирским автобусом в Турции, погибли двое азербайджанцев
В результате аварии, произошедшей вчера в Турции, погибли двое азербайджанцев.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Сообщается, что в результате трагической аварии автобуса в поселке Сарыкамыш Карса погибли 4 человека, двое из них - граждане Азербайджана.
Пассажирский автобус, выполнявший рейс Игдыр-Анкара, перевернулся на трассе Карс-Эрзурум из-за сильного снегопада и тумана.
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