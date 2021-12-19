В результате аварии, произошедшей вчера в Турции, погибли двое азербайджанцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Сообщается, что в результате трагической аварии автобуса в поселке Сарыкамыш Карса погибли 4 человека, двое из них - граждане Азербайджана.

Пассажирский автобус, выполнявший рейс Игдыр-Анкара, перевернулся на трассе Карс-Эрзурум из-за сильного снегопада и тумана.