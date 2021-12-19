В России выявили почти 28 тысяч новых зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицирований в стране с начала пандемии достигло 10 214 790, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения вируса в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 84 регионах России. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (3013), Санкт-Петербурге (1955) и Московской области (1825). Меньше всего - в Туве (18), Калмыкии (18) и Ненецком автономном округе (8).

Уточняется, что за день умерли 1023 пациента с коронавирусом, при этом 32 655 человек полностью выздоровели. Всего за время пандемии от инфекции скончались 297 203 россиянина, еще 8 984 921 человек излечился.