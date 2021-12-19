Из Йемена эвакуировали посла Ирана, заразившегося коронавирусом

Посол Ирана в Йемене, выполнявший дипломатическую миссию в контролируемом мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) городе Сана, эвакуирован из страны при согласии Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщил иракский новостной портал SHAFAQ News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Саудовская Аравия и Иран "достигли договоренности о срочном вывозе иранского посла из Саны по причине его инфицирования коронавирусом". Представитель хуситов Мухаммед Абел Салам подтвердил, что посол Ирана "был эвакуирован из страны иракским самолетом".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде информировал, что с помощью отдельных стран региона посол был перевезен в другое государство.

Саудовская сторона заверила, что дипломатический представитель Тегерана в Сане эвакуирован иракским бортом и "в настоящее время, вероятно, находится в Багдаде". Саудовский МИД указал, что "согласие Эр-Рияда на его отъезд было дано при посредничестве Ирака и Омана".

Столица Йемена Сана находится под управлением движения "Ансар Аллах", которое поддерживают иранские власти, однако воздушное пространство над большей частью йеменской территории контролируется так называемой аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией.