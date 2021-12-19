Президент Сербии считает, что в Европе наступает "энергетический хаос"

Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в значительной части континента наступает "полный хаос". Такое мнение выразил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич во время осмотра ТЭС "Костолац". Трансляцию ведет агентство Tanjug, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам", - заявил Вучич.

Сербский президент сообщил, что энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.