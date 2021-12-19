В ВОЗ составили прогноз распространения штамма Омикрон

Новый штамм коронавируса омикрон уже зарегистрирован на территории 89 стран. Об этом в субботу, 18 декабря, пишет The Guardian, со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По мнению специалистов организации, число случаев этого вида болезни будет очень быстро расти и может удваиваться каждые 1,5-3 дня.

В ВОЗ отметили, что омикрон стремительно распространяется, в частности, в странах с высоким уровнем иммунизации населения.

Специалисты еще не знают, связывать ли такое явление со способностью штамма уклоняться от иммунной защиты. По их словам, на изучение данного вида коронавируса еще необходимо время.

"Данные о клиническом уровне тяжести омикрона все еще ограничены. Нужно больше времени, чтобы понять это и то, как на тяжесть влияет проведенная ранее вакцинация и иммунитет", - сказали в ВОЗ.

Эксперты добавили, что быстрый рост заболеваемости может привести к переполнению больниц в некоторых странах.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая число быстро растущих случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения могут быстро перегружаться", - резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.