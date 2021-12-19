Больница загорелась в Красноярске
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В Красноярске загорелась больница №20. В данный момент пожар локализован. Об этом в воскресенье сообщила РЕН-ТВ представитель медицинского учреждения, передает Day.Az .

"Ничего страшного, пожар локализован", - сказала она.

Собеседница отметила, что пострадавших нет.

По словам очевидцев, возле больницы стоит не меньше десятка пожарных машин. О причинах возгорания в данный момент неизвестно.