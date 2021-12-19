У восточного побережья Австралии утром 19 декабря легкомоторный самолет упал в воду. В результате погибли четыре человека, находившихся на борту, включая двух детей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 69-летний пилот взял трех пассажиров на прогулку (мужчину и двух детей). Самолет упал в болотистую местность к северо-востоку от Брисбена вскоре после взлета.

По словам инспектора Крейга Уайта, погибшие дети были "моложе подростков". Полиция устанавливает личности погибших.