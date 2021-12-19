В США заметили пса за рулем Tesla

В США заметила пса за рулем Tesla. Видео с пушистым водителем появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как собака сидит на водительском сиденье электрокара и с интересом выглядывает в окно. При этом, судя по видео, в машине больше никого нет.

После публикации ролика отдел полиции по жестокому обращению с животными штата Остин начал расследование инцидента. Правоохранители предполагают, что электрокар ехал в режиме автопилота, а под сиденьем Tesla прятался человек.

Сейчас полицейские разыскивают хозяина пушистого водителя.