Названа причина массовой драки Дедов Морозов в Москве

Семеро мужчин в костюмах Дедов Морозов подрались на улице Москвы. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал "News.ru / Новости", передает Day.Az .

"Немного предновогодней суеты: толпа Дедов Морозов устроила массовую драку в Москве", - подписали ролик авторы, заметив, что причина произошедшего им неизвестна. Пользователи сети выдвинули различные предположения на этот счет. Более осведомленные назвали истинные мотивы героев видео.

"Из-за Снегурочки", "Конкуренция", "Подарки не поделили", - написали россияне в комментариях. Некоторые без сомнения заявили, что драка постановочная. "Да, это так. На днях был кастинг Дедов Морозов на уличные шествия", - подтвердила одна из участниц дискуссии.