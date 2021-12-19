Запущен первый высокоскоростной поезд по маршруту Милан-Париж

Итальянская компания Trenitalia, конкурент французской SNCF, запустила свой первый высокоскоростной поезд по маршруту Милан-Париж, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это первый европейский оператор, прорвавшийся на французский рынок железных дорог после его открытия для конкуренции.

На первом этапе итальянская красная стрела Frecciarossa будет циркулировать между Миланом и Парижем дважды в день, в планах - увеличить их количество до 10.