https://news.day.az/world/1417539.html Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло

Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло

В мире, 19 декабря 2021 19:05 163
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло
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По меньшей мере 108 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Метеорологическая обсерватория Гонконга в четверг сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигался на Филиппины.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.

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