Китай должен выплатить миру компенсации за появление коронавируса
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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить компенсации миру за возникновение коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье, политик не привел каких-либо доказательств в обоснование своего мнения.

"Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации, - сказал он. - У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на $60 трлн. У Китая нет $60 трлн".

"Но они должны сделать что-то. <...> То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет", - считает бывший президент США.

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки COVID-19.

Китай категорически отвергает утверждения о том, что он несет ответственность за возникновение и распространение коронавируса.