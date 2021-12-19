Китай должен выплатить миру компенсации за появление коронавируса

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить компенсации миру за возникновение коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье, политик не привел каких-либо доказательств в обоснование своего мнения.

"Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации, - сказал он. - У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на $60 трлн. У Китая нет $60 трлн".

"Но они должны сделать что-то. <...> То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет", - считает бывший президент США.

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки COVID-19.

Китай категорически отвергает утверждения о том, что он несет ответственность за возникновение и распространение коронавируса.