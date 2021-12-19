В мире начало чаще распространяться необычное заболевание

По всему миру начало чаще распространяться необычное заболевание - аллергия на холод.

О росте числа подобных случаев рассказала специалист Городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 в Москве Наталья Мальцева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, даже а Африке люди страдают от холодовой крапивницы - высыпаний на коже в виде волдырей разного размера. В случае с аллергией на холод человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым был контакт. Она может возникать не только зимой, но и летом. Более редкими проявлениями аллергии являются дерматит или насморк.

Ранее Дерматовенеролог Гиляна Сангаджиева объяснила, почему у людей вообще появляется подобная реакция. В редких случаях это обосновано генетической предрасположенностью, а иногда бывает спровоцировано перенесенными заболеваниями, например, сифилисом, мононуклеозом или патологиями печени. Причем спровоцировать приступ аллергии может не только резкое изменение температуры на улице, но также и купание в холодном бассейне или просто контрастный душ.

В некоторых случаях аллергическая реакция на холод несет в себе большую опасность. Иногда у человека из-за резкого повышения чувствительности организма может возникнуть анафилаксия при повторном охлаждении. Она проявляется резкой болью, сильным отеком, резким падением артериального давления. При этом риск летального исхода при анафилаксии - до 10-20 процентов.

С другой стороны, морозный воздух полезен для организма. Как объяснял заместителя директора НИИ ЛОР, отоларинголог Сергей Рязанцев, зимний воздух может ускорять обмен веществ, повышает тонус нервной системы, уменьшает интоксикацию, замедляет пульс. В частности, холодный воздух применяют в лечении легочного и костно-суставного туберкулеза.