Главный инфекционист США предсказал тяжелую зиму из-за "омикрона"

Этот зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения штамма "омикрон", заявил телеканалу CNN ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США в то время, как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".

Специалист призвал всех американцев либо вакцинироваться, либо сделать бустерную дозу вакцины.

Он добавил, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".

CNN в свою очередь напоминает, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США полностью вакцинировано 61,4% населения, из них 29,1% получили бустерные дозы.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.