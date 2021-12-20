https://news.day.az/world/1417578.html В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в западной китайской провинции Цинхай.
Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эпицентр располагался в 534 км к юго-востоку от города Турфан с населением около 254 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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