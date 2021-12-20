В Китае произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в западной китайской провинции Цинхай.

Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр располагался в 534 км к юго-востоку от города Турфан с населением около 254 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.