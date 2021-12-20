Более 140 человек погибли из-за тайфуна Рай на Филиппинах

Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ранее было известно о 75 погибших.

Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.

Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России на Филиппинах, в районах прохождения тайфуна проживают около 100-150 российских граждан. Данных о том, пострадали ли россияне на Филиппинах, не поступало.