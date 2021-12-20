Акция против COVID-ограничений в Брюсселе закончилась слезоточивым газом

Группа погромщиков, присоединившаяся к брюссельской манифестации против ограничительных COVID-мер, закидала дежуривших на месте полицейских петардами, булыжниками и бутылками, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Те ответили слезоточивым газом. Телеканал RTBF со ссылкой на полицию сообщил о 13 задержаниях хулиганов.

Манифестация под названием "Марш за свободу - третий акт" собрала, по данным полиции, 3,5 тыс. участников, тогда как организаторы утверждают, что на улицы вышли 50 тыс. протестующих. Журналисты RTBF насчитали, минимум, 15 тыс. человек.

Эта акция была направлена против обязательной вакцинации больничного персонала и против санитарных паспортов. Протестующие выступают против ограничений, введенных с начала пандемии. На первое выступление 21 ноября пришло около 35 тыс. протестующих. Вторая манифестация 5 декабря собрала около 8 тыс. участников.

Ранее газета La Libre Belgique сообщила со ссылкой на институт общественного здравоохранения Sciensano, что среднее число ежедневных заражений в Бельгии в последние дни продолжает уменьшаться, приближаясь к 10 тыс. C 9 по 15 декабря количество заражений сократилось на 31% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом власти объясняют, что, хотя эти цифры и внушают удовлетворение, они всё равно пока ещё остаются слишком высокими и не позволяют послаблений в ограничительных мерах.