Стало известно, почему экс-президент Афганистана скрыл от США свое бегство

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в августе намеренно скрыл от американцев свое бегство из страны, поскольку больше не доверял им и опасался, что США не станут препятствовать его выдаче в руки радикального движения "Талибан".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в воскресенье в интервью телекомпании CBS экс-советник по национальной безопасности бывшего афганского лидера Хамдулла Мохиб.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что вертолеты, на которых Гани и его окружение, в том числе и сам Мохиб, покидали афганскую столицу незадолго до того, как движение "Талибан" без боя вошло в Кабул, специально летели на низкой высоте, чтобы американцы не засекли их и не узнали, куда они направляются. "Именно так и было", - подтвердил Мохиб к удивлению задававшей вопрос журналистки. "Доверие исчезло", - пояснил он.

Ведущая в ответ спросила, чего же они ждали от американцев, если решили скрыть от них свое местонахождение. "За день до этого я задал американцам простой вопрос. Это был тест. Я попросил сказать мне: если сделка о передачи власти "Талибану" не сработает, вывезут ли нас. В ответ они отказались связывать себя какими-либо обязательствами", - рассказал экс-советник Гани.

"Были сообщения разведки, как от афганских источников, так и от американцев и от независимых источников, что не у "Талибана", но у их спонсоров был такой план, что они хотели голову Ашрафа Гани", - утверждал Мохиб, не пояснив, о каких спонсорах идет речь. "Уже достаточно позорно то, что мы потеряли свою страну, мы не хотели потерять еще одного президента, чтобы он в Афганистане опозорился бы таким образом и был убит", - добавил Хамдулла Мохиб.

По его словам, в окружении Гани пришли к выводу, что дальнейшие попытки сопротивления талибам с территории Афганистана бесполезны, учитывая то, что американцы приняли решение в любом случае вывести из страны свои войска. По этой причине было принято решение покинуть страну. "Мы пытались понять, есть ли такое место, куда президент может отправиться, чтобы продолжить сопротивление и при этом оставаться в Афганистане. Но безопасного места не было, - пояснил он. - То, что обсуждалось в Дохе (американцами и талибами - прим. ТАСС), было не чем иным, как капитуляцией. А если это капитуляция, зачем ждать еще две недели и рисковать жизнью миллионов афганцев, а в итоге все равно получить то же самое?".

Ситуация в Афганистане

29 февраля 2020 года руководство США во главе с занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Новая администрация президента США Джо Байдена приняла решение соблюдать заключенные его предшественником договоренности с талибами, однако изменила срок вывода войск. 14 апреля 2021 года Байден объявил, что планирует только начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Талибы тогда посчитали это решение Вашингтона нарушением Дохийских соглашений и развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источник в окружении Гани сообщила, что экс-лидер Афганистана бежал в ОАЭ через территорию Узбекистана, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.