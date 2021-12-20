https://news.day.az/world/1417596.html Премьер Израиля заявил о начале пятой волны коронавируса
Премьер Израиля заявил о начале пятой волны коронавируса
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал о начале в стране пятой волны коронавируса, ередает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, омикрон-штамм COVID-19 уже в Израиле - от Кнессета до детских садов. При этом Беннет отметил, что пока число заражений еще не высокое, но данный вариант более заразный. "Пятая волна началась", - подчеркнул премьер.
Помимо этого, Беннет рассказал, что сделавшие третью прививку от коронавируса даже в случае заражения переносят заболевание гораздо легче. Он также добавил, что новую волну вируса предотвратить не получится, но жители могут поберечь себя во время нее, сделав прививку.
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