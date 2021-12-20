В Таиланде зарегистрирован первый случай заражения "омикрон"

В Таиланде зарегистрирован первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" внутри страны, сообщил представитель министерства здравоохранения страны журналистам на брифинге в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он сообщил, что "омикрон" выявлен у женщины, супруг которой - колумбиец по национальности - недавно вернулся в Таиланд после поездки в Нигерию в ноябре.

Первый инфицированный "омикроном" был обнаружен в стране 6 декабря, он был диагностирован у гражданина США, прибывшего в Таиланд из Испании.

С начала пандемии коронавируса в Таиланде было выявлено 2 194 053 случая заражения и 24 406 случаев летального исхода от вызываемых вирусом заболеваний, сообщил портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.