В Перу выявили первые четыре случая заболевания вариантом COVID-19 "омикрон", сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Эрнандо Севальоса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам министра, за этими случаями следит Национальный институт здравоохранения (INS).

Он отметил, что есть вероятность обнаружения штамма "омикрон" еще у двух человек.

"Есть еще два человека, которые контактировали с ними (заболевшими- ИФ) и дали положительный результат; мы проводим последующую проверку, чтобы выяснить, относится ли эта положительная реакция к варианту "дельта", которая является наиболее частой, или она соответствует "омикрону"", - сказал Севальос.

Министр здравоохранения призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

"Вакцинация - самый эффективный способ избежать серьезных заболеваний", - отметил он.