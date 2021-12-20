Мощная пыльная буря в Колорадо

Только в Колорадо отключения электричества затронули более 100 тыс. домов и предприятий. Власти были вынуждены закрыть автомагистраль в западной части Канзаса. Погодная система вызвала торнадо в Небраске и Айове и опасения по поводу возникновения пожаров из-за высоких температур, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что штормовая система также может принести в регион грозы и снег.

На большей части Канзаса, Небраски и Айовы максимальная скорость ветра превышала 110 км/ч, а в западных районах Канзаса и в Панхандле, Техас, - 129 км/ч.

Метеорологическая служба сообщила, что на автоматизированном наблюдательном пункте в Ламаре, штат Колорадо, был зафиксирован порыв со скоростью 172 км/ч.

Буря последовала за одной из самых смертоносных вспышек торнадо в истории США, в результате которой 74 человека погибли в Кентукки и 14 - в других штатах.