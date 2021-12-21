Японские компании усилят защиту от кибертерроризма

Правительство Японии намерено обязать ведущие компании связи, энергетики, финансов, здравоохранения, транспорта, коммунальной инфраструктуры принять юридически обязательные меры по защите от кибертерроризма. Соответствующие планы действий они будут обязаны предоставить властям и ввести в действие в 2022 финансовом году (начинается 1 апреля). Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, правительство получит право проверять меры по борьбе с кибертерроризмом в ключевых компаниях частного сектора и в случае необходимости требовать их улучшения. Одновременно в будущем году кабинет министров намерен внести в парламент на утверждение законопроект об обеспечении безопасности в экономике. Он должен еще больше усилить полномочия правительства в деле пресечения подрывной деятельности в киберпространстве.

Число атак в этой сфере на японские компании и учреждения за пять лет после с 2015 года увеличилось, по данным властей, в 8,5 раза. В 2020 году было зафиксировано более 1,8 млн таких нападений, включая проникновения в серверы ведущих корпораций оборонного сектора.