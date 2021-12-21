В России ужесточат наказание за пытки

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки; сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье Уголовного кодекса за принуждение к даче показаний путем запугивания. Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В поправках предлагается увеличить срок за пытки осужденных лишением свободы до 12 лет ля представителей власти, прежде всего речь идет о сотрудниках силовых ведомств и ФСИН. Кроме того, этот вид преступления переводится в категорию особо тяжких. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток - запугивание с целью установления контроля над личностью, а также дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе ФСИН, будут нести ответственность по статье 302 УК РФ ("Принуждение к даче показаний") за издевательства над задержанными, арестантами и осужденными. Законопроект предусматривает увеличение срока давности за проведение пыток, чтобы достичь эффекта неотвратимости наказания.